Alegoria traz ex-presidente na plateia

O desfile da agremiação tijucana será aberto com uma alegoria colorida, onde as esculturas realistas dos animais, como um leão e uma foca, chamam a atenção.

No quarto setor, será a vez do circo-teatro. "Ele interpretou clássicos no picadeiro, por exemplo, 'Otelo', de Shakespeare", diz o carnavalesco. No carro, personagens vão encenar peças em plena Avenida, enquanto em uma arquibancada, construída sobre a alegoria, um público vai aplaudir. "Nessa plateia, o presidente da época, Floriano Peixoto, estará representado. Ele era fã do Benjamim de Oliveira", revela Alex.

O espetáculo salgueirense vai terminar com uma grande homenagem à classe artística negra: cerca de 20 artistas, entre eles Milton Gonçalves, Antônio Pitanga e Negra Li vão desfilar vestidos de palhaço. Comediantes como Mussum e Grande Otelo também serão lembrados, por meio de balões de gás. "É um pequeno grupo representando toda uma categoria que veio no rastro do Benjamim".