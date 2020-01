Vídeo: navio-plataforma é deslocado até a orla de Boa Viagem, em Niterói

Rio - O navio-plataforma P-70, que estava fundeado na Baía de Guanabara, foi deslocado até a orla de Boa Viagem, na altura da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, na noite desta quinta-feira, durante as fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana. Não houve vítimas.

Em nota, a Petrobras informou que por conta do temporal e os fortes ventos que atingiram a região houve um deslocamento da P-70, durante o processo de ancoragem da plataforma para próximo da costa, em Niterói.

A Petrobras já reconduziu a unidade à área onde ficará fundeada na Baía de Guanabara. A empresa disse que está apurando as causas da ocorrência.

Motoristas que passavam pelo local registraram o momento que o navio se aproximou da orla.

No dia 24 de janeiro, a P70 chegou ao Porto do Rio para operar no polo Pré-Sal da Bacia de Campos.