Petrobras e Marinha apuram deslocamento de navio-plataforma durante temporal em Niterói

Rio - A Petrobras e a Marinha do Brasil apuram as causas do deslocamento do navio-plataforma P-70, que foi parar na costa da Praia Boa Viagem, em Niterói, durante o temporal com ventos fortes que atingiu a Região Metropolitana do Rio. Ninguém ficou ferido, mas o movimento da embarcação assustou quem passava pelo local, em frente ao campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Segundo a Petrobras, o deslocamento ocorreu durante o processo de ancoragem da plataforma para próximo da costa de Niterói. O navio-plataforma já foi estabilizado e está sendo reconduzido para a área onde ficará fundeada na Baía de Guanabara.

Na manhã desta sexta-feira, seis rebocadores ainda trabalham na manobra do navio com o uso de cabos de aço. Informações iniciais dão conta que os cabos que prendiam a plataforma se soltaram durante o temporal acompanhado de forte ventania.

Procurada, a Capitania dos Portos, da Marinha, disse que enviou imediatamente uma equipe de busca e salvamento, mas não houve feridos. A instituição também afirmou que não há mais risco de navegação. As causas do incidente e responsabilidades serão apuradas em inquérito instaurado pela Marinha.

Galeria de Fotos Navio-plataforma foi parar perto da orla da Boa Viagem, em Niterói Reprodução vídeo / WhatsApp O DIA (98762-8248) Navio-plataforma foi parar perto da orla da Boa Viagem, em Niterói Reprodução Facebook Navio-plataforma é deslocado até a orla de Boa Viagem, em Niterói Reprodução

Vídeos e imagens do navio-plataforma perto da orla foram feitos por quem passava no local. "Gente do céu, nunca tinha visto isso. Está todo mundo aqui filmando", narra um motorista, espantado com a magnitude da plataforma perto do calçadão.

A P-70 chegou ao Rio de janeiro no último dia 24 para operar no polo Pré-Sal da Bacia de Campos.