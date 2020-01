Explosão destrói posto de combustíveis na Avenida Brasil, em Irajá

Rio - Uma explosão atingiu um posto de combustíveis na Avenida Brasil, em Irajá, na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira. O impacto fez tanques voarem na pista e destruiu muros, além de parte do estabelecimento. Ainda não há informações de feridos.

Bombeiros do Quartel de Irajá foram acionados às 9h32 para o local e fazem o combate às chamas o posto. Vídeos e imagens que circulam nas redes sociais e foram recebidos pelo WhatsApp do DIA (98762-8248) mostram o rastro de destruição causado pela explosão, além do fogo no local.