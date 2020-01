Crivella garante conclusão das obras Avenida Niemeyer e que está apta para liberação

Rio - O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, garantiu na manhã desta sexta-feira que a Avenida Niemeyer já está apta para a circulação de veículos. O chefe do executivo municipal disse que a prefeitura empregou R$ 34 milhões nas obras emergenciais de contenção das encostas. Agora a decisão para a liberação da via, que liga os bairros de São Conrado e Leblon, na Zona Sul, está nas mãos da Justiça.



Crivella disse que na parte da tarde promotores do Ministério Público Estadual (MPRJ) devem entregar à Justiça os novos documentos anexados ao processo envolvendo a reabertura da Niemeyer. "Podemos garantir que 100% das obras da Niemeyer estão concluídas. Hoje a Niemeyer com todas essas obras está segura para tempo seco e tempo de chuva, com exceção se houver aquele diluvio (de abril do ano passado quando houve os deslizamentos)".



De acordo com o prefeito não há risco de deslizamento nos dias de sol. A prefeitura montou um protocolo para que a via seja fechada nos dias em que a chuva ultrapassar 38 milímetros e os ventos atinjam cerca de 80 quilômetros.



A prefeitura também instalou na Niemeyer um anemômetro, dispositivo meteorológico usado para medir a velocidade e intensidade dos ventos, ou de outros fluídos em movimento, a pedido da justiça.



Em maio do ano passado, por determinação da justiça, a prefeitura interditou os dos sentidos da Avenida Niemeyer. Na ocasião, foi avaliado os possíveis riscos por conta dos deslizamentos ocorridos nas chuvas que atingiram a região em abril, causando mortes na via.



Cerca de 35 mil veículos circulavam diariamente pela Niemeyer. Os reflexos do bloqueio atingiram bairros como Leblon, Ipanema, Lagoa, Gávea, Jardim Botânico, São Conrado e na saída da Barra da Tijuca pela Avenida Armando Lombardi.