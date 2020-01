Festivais na orla receberão doações para vítimas das chuvas que atingiram o estado

Rio - Em apoio aos milhares de desabrigados vítimas das fortes chuvas nas Regiões Norte e Noroeste, os eventos Verão Tim, que acontece na praia de Ipanema, e o Tropikal Rio, no Leblon, serão pontos de doação de água e alimentos não perecíveis para ajudar a arrecadação em solidariedade aos desalojados.



Os dois eventos, que acontecem na orla carioca, contam com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, via Lei de Incentivo à Cultura. O Theatro Municipal também será um ponto de recebimento de donativos. A Biblioteca Parque Estadual, no Centro, já recebe doações desde a última segunda-feira (27).



No Verão Tim, que acontece nos dias 01, 02 e 09 de fevereiro, na Praia de Ipanema, as doações poderão ser feitas na tenda do RioSolidario, entre 15h e 20h30. A prioridade é que levem água mineral e também alimentos não perecíveis.



No Tropikal Rio, evento realizado nos dias 31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro, na altura do Jardim de Alah, na Praia do Leblon, quem fizer a doação de mantimentos, receberá amostras da nova marca de tratamento capilar Natura Lumina. Uma equipe estará recebendo os donativos, perto do pórtico de entrada, entre 10h e 17h.

Temporal e desabrigados



As fortes chuvas castigaram diversos municípios do Rio de Janeiro e muita gente se encontra em situação bastante crítica. As maiores demandas chegam das prefeituras de Itaperuna, Laje do Muriaé, Porciúncula e Bom Jesus do Itabapoana. Houve ainda pedidos de ajuda de Cardoso Moreira, Miracema, Natividade, Santo Antônio de Pádua e São Francisco do Itabapoana.



Diversos postos de doações estão espalhados pelo estado. A população precisa de água mineral, colchões, cestas básicas, roupas, colchonetes, roupa de cama e banho e materiais de higiene pessoal. Nos eventos que ocorrem nas praias, a Secretaria Estadual de Cultura pede que a população priorize a doação de água mineral.



O governador Wilson Witzel anunciou um reforço de R$ 10 milhões para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH) que já está prestando assistência às famílias desabrigadas. Mais R$ 13 milhões serão destinados às pastas da Defesa Civil e Saúde.



Confira a lista de locais disponibilizados pela Secretaria Estadual de Cultura para recebimento de doações:

- Biblioteca Parque Estadual (Av. Pres. Vargas, 1261 - Centro, Rio de Janeiro)



- Theatro Municipal do Rio de Janeiro (Praça Floriano, S/N - Centro, Rio de Janeiro)



- Verão Tim, Posto 10, Praia de Ipanema



- Tropikal Rio, Praia do Leblon, na altura do Jardim de Alah



- RioSolidario (Travessa Euricles de Matos, 17 – Laranjeiras)