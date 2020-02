Rio - Um princípio de incêndio atingiu o décimo terceiro andar do edifício da Dataprev, na manhã deste sábado, em Botafogo, Zona Sul do Rio. O prédio está localizado na rua Mena Barreto. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve acionamento às 9h45 e equipe do quartel do Humaitá foi ao local. As chamas foram controladas pouco depois, por volta das 10h11. Ninguém se feriu.

Segundo informações de moradores de prédios vizinhos, as chamas começaram logo após a manutenção de um ar-condicionado. Perícia será realizada no local para identificar o que causou o incêndio.

Meu Deus...

O prédio da Dataprev em Botafogo - RJ está pegando fogo. pic.twitter.com/m9OQ4FYsjy — Carol (@SnaMartins) February 1, 2020



A Dataprev é uma empresa pública de tecnologia vinculada ao Ministério da Economia, responsável pela gestão da base da área previdenciária de empresas brasileiras, como o INSS. A estatal está na lista das empresas que o governo pretende privatizar. No início do ano, a empresa anunciou a demissão de 493 servidores, desde da notificação, os funcionários anunciaram uma paralisação na tentativa de impedir as demissões.