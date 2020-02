Voluntárias se emocionam nas visitas

Os pets são levados até aos idosos pelas mãos de voluntários da ONG Pata Real. Os bichinhos, entre 50 e 100 cães e gatos, vivem em um sítio e estão disponíveis para adoção. Muitos deles foram resgatados ou doados.

Pela primeira vez no abrigo, na semana passada, a policial militar Érika Andrade, de 38 anos, não conteve as lágrimas ao ver a aproximação dos pets com os idosos.

"Estão tentando devolver a eles (os animais) todo amor que nos dão, sem julgamentos", explicou a voluntária.

Já experiente nos encontros, a estudante de Direito Ana Júlia Fernandes, de 19 anos, acumula relatos de felicidade com os internos. "Os pets fazem um trabalho sensacional com os idosos", garante. Já a estudante de economia Beatriz Bittencourt, de 18 anos, que teve a ideia de levar os animais para o abrigo, conta que a presença dos pets facilitou a aproximação das voluntárias com os idosos. "Muitos querem passar as mãos nos animais", explica.