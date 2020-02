Rio - Um homem, sem identificação, foi baleado, na manhã deste sábado, após confronto com policiais, na comunidade do Mundel, no bairro Monjolos, em São Gonçalo.



Durante operação de policiais do 7º BPM (São Gonçalo) na comunidade, houve confronto. O suspeito baleado foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres. Não há informações sobre o estado de saúde do acusado.



Segundo a PM, foram encontrados uma pistola de 9mm calibre e um rádio comunicador com o homem.

A ocorrência ainda está em andamento.