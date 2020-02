Rio pode ter chuva moderada a partir desta tarde

Rio - O primeiro dia de fevereiro começou com sol e calor no Rio, o que levou cariocas e turistas a lotarem as praias cariocas. Porém, a previsão é de que o tempo deve mudar a partir desta tarde. Segundo o Alerta Rio, há previsão de pancadas de chuva moderada, de forma isolada, podendo vir com raios.

O tempo deve ficar instável por conta da lenta aproximação de uma frente fria pelo oceano, associada ao calor e à disponibilidade de umidade. O céu passará de claro a parcialmente nublado para nublado. Os ventos serão de fracos a moderados e as temperaturas apresentarão declínio em relação ao dia anterior, com máxima de 36°C.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, o tempo na capital fluminense ficará instável até a próxima terça-feira, dia 4. Há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento deste domingo, em pontos isolados, enquanto na segunda-feira de forma generalizada.

Porém, antes da mudança de tempo, cariocas e turistas ocuparam as areias de praias, como a Praia de Ipanema. Na altura do Arpoador era possível ver um mar de guarda-sóis e banhistas aproveitando o mar calmo.

Nesta tarde, a praia da Zona Sul ainda terá o evento Verão Tim, com a apresentação de Glória Groove, às 17h. O palco está montado perto do Jardim de Alah. A CET-Rio informa que preparou um esquema especial de trânsito. Haverá bloqueios, das 17h às 21h, na pista junto à orla da Avenida Delfim Moreira e da Avenida Vieira Souto, entre a Avenida Bartolomeu Mitre e a Rua Garcia D’Ávila.