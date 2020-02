Rio - Três pessoas foram presas em flagrante, na última sexta-feira (31), por policiais da 41º DP (Tanque), acusadas de integrar uma quadrilha especializada em praticar crimes de estelionato e fraudes. Com o trio foi apreendida grande quantidade de material usado para a falsificação de cheques, além de um "braço robótico computadorizado" para a clonagem e falsificação de assinaturas das vitimas.



Durante a ação, os agentes também apreenderam um veículo Chevrolet Ônix, de placa de Minas Gerais, que constava como produto de apropriação indébita e estelionato em São Paulo.



A partir de informações sobre quadrilhas de estelionatários que atuam na região, os policiais conseguiram identificar os integrantes do bando, que se encontravam reunidos em um hotel, usando o quarto como "escritório" para as práticas criminosas, bem como clonagem de veículos.



Após identificar o Chevrolet Ônix, os policiais conseguiram localizar o veículo e seu condutor, que foi autuado em flagrante por crime de receptação. Com ele foram encontrados diversos objetos relacionados a prática dos delitos.



Em outra ação, paralelamente, os agentes abordaram o veículo Corola na posse de outros dois criminosos. Após pesquisa no Sistema de Inteligência da Polícia, os agentes descobriram que contra eles havia várias anotações criminais. Com eles foram apreendidos diversos aparelhos celulares.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar e prender os demais integrantes do bando.