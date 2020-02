Mulher é morta a tiros em bar em Itaperuna

Rio - Uma mulher foi morta a tiros, na madrugada deste domingo, em um bar na Rua Projetada, no bairro Retiro do Muriaé, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou Fabiana Araújo, 35 anos, morta no local.



De acordo com a Polícia Civil, foi feita a perícia no local e o autor do homicídio foi identificado, mas conseguiu fugir após o crime. O caso foi enquadrado como feminicídio.

Segundo a Polícia Militar, foi realizada busca na região e um homem, filho do suposto autor do crime, foi encontrado e encaminhado à 143ª DP (Itaperuna) por porte ilegal de arma.