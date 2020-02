Morre menino baleado na cabeça quando saía de festa na Zona Norte

Rio - Morreu, na manhã deste domingo, João Vitor Moreira dos Santos, de 14 anos. O menino foi baleado na cabeça, na noite da última quarta feira (29), no momento em que saía de uma festa na Avenida Vicente de Carvalho, no bairro Vila Kosmos, na Zona Norte do Rio. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde.



O jovem chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde permaneceu internado com estado de saúde gravíssimo por cinco dias. Ainda não há informações de onde teria partido o tiro.



Procurada, a Polícia Militar informou que, no dia do incidente, equipes do 41º BPM (Irajá) foram acionadas para verificar a ocorrência no hospital onde João Vitor estava internado. No entanto, a PM ressaltou que militares não realizavam operação na região no momento em que o menino foi atingido.



Já a Polícia Civil disse que o caso está sob investigação e que diligências estão sendo tomadas junto a testemunhas e exames periciais.