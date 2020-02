Três milicianos são presos na Baixada

Três homens foram presos na noite de anteontem em Seropédica, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, o trio seria integrante da milícia de Wellington da Silva Braga, o Ecko, a maior do estado. O grupo paramilitar atua em bairros da Zona Oeste e na Baixada e Região Metropolitana.

Os acusados de serem milicianos foram abordados por policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT), da 1ª Delegacia (Duque de Caxias), na BR-465, a antiga Rio-São Paulo. O motorista, que tinha mandado de prisão por associação criminosa, estava foragido desde fevereiro do ano passado.

Ele é suspeito de torturar uma pessoa na Favela do Aço, em Santa Cruz, em 2015. A vítima estava prestes a ser morta, mas foi salva na hora por agentes da Delegacia de Repressões às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Durante a abordagem, na BR-465, os policiais constataram que o carro estava com placas clonadas e registro de roubo, crime que aconteceu na Taquara, em julho de 2018. Com o bando, foram encontradas duas pistolas 9mm e uma .40, todas com a numeração raspada, além de dez carregadores, munições, rádio transmissor, capa tática com colete balístico, cintos de guarnição, uniformes camuflados, coturno, touca ninja, seis celulares e R$ 23 mil em espécie.