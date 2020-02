BRT reabre estação em Paciência e inaugura serviço semidireto para o Recreio

Rio - O BRT Rio vai operar, a partir desta quarta-feira, um novo serviço semidireto no corredor Transoeste, que vai transportar os passageiros que embarcarem no Terminal Campo Grande com destino à Estação Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes. A linha 14 fará parada apenas na Estação Santa Eugênia, em Paciência, que será reaberta na quarta-feira após passar por reformas.



Os horários e intervalos da linha 14 (Terminal Campo Grande – Salvador Allende), que funcionará de segunda a sexta-feira, foram determinados pela Secretaria Municipal de Transportes (SMTR). Partindo do Terminal de Campo Grande, os horários do serviço semidireto serão: 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h e 7h30. Na volta, os veículos sairão da estação Salvador Allende em direção a Campo Grande às 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h e 19h30. A estação Santa Eugênia ficará aberta somente dentro dos horários de funcionamento da linha 14.



"A criação do serviço semidireto que liga Campo Grande ao Recreio e a reabertura da Estação Santa Eugênia atendem duas demandas dos nossos passageiros. A linha 14 vai otimizar o tempo dos usuários do BRT durante a ida e a volta para casa. Além disso, eles ainda poderão voltar a fazer a integração com o trem em Paciência", destacou o presidente-executivo do BRT Rio, Luiz Martins.



A estação Santa Eugênia fica localizada no bairro de Paciência em um importante ponto de circulação na Avenida Cesário de Melo. O trecho, que abrange 21 estações e um terminal do BRT, teve a operação interrompida em 2018 em razão de episódios de violência na região. Em dezembro de 2019, o BRT Rio reiniciou a operação na região com a LECD 33. A Linha Experimental de Coleta de Dados é um serviço semidireto que realiza o trajeto Terminal Campo Grande x Terminal Santa Cruz com três paradas: Cajueiros, Gastão Rangel e General Olímpio. A LECD 33 continuará em operação, mas não fará paradas na Estação Santa Eugênia.