Após forte chuva, 80 placas de carros são achadas em rua da Zona Oeste

Rio - Após a forte chuva que atingiu vários bairros do Rio na noite deste domingo, 80 placas de carros foram encontradas nesta segunda-feira, na Rua Fernandes Sampaio, no Jardim Sulacap, Zona Oeste. De acordo com a Comlurb, as placas podem ser retiradas no posto da empresa, na Praça Mário Saraiva, também em Sulacap, em horário comercial.

Estragos da chuva

O temporal também causou problemas no sistema de sinalização da SuperVia, fazendo com que os trens tivessem que aguardar ordem de circulação no trecho entre Deodoro e Central do Brasil. Isso fez com que os intervalos nos ramais Deodoro, Santa Cruz e Japeri ficassem irregulares, até 9h, quando a operação voltou ao normal.

Um homem está desaparecido desde o temporal que atingiu o Rio entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira. De acordo com familiares, o autônomo Alexandre Paulo da Silva, de 29 anos, estava com a esposa e o bebê de 10 meses de carro pela Avenida Jambeiro, em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio, quando foi levado pela correnteza de um rio da região. A esposa e o bebê conseguiram ser resgatados.

Uma idosa também foi arrastada pelas águas das chuvas e morreu o bairro Mangueira, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Sebastiana Pereira da Silva tinha 80 anos. Ela chegou a ser socorrida mas deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares sem vida.