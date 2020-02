Mudança em corredor BRS reduz congestionamentos na Zona Norte

Rio - Às vésperas da volta às aulas na cidade, moradores da Zona Norte amanheceram nesta segunda-feira com um transtorno a menos: o fim das duas faixas do corredor BRS na Rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel, que provocavam congestionamentos que se estendiam até a descida da Serra Grajaú-Jacarepaguá.

A Secretaria Municipal de Transportes iniciou a mudança no último sábado, atendendo a um estudo feito pela CET-Rio a pedido do vereador Rafael Aloísio Freitas. Mas o "teste de fogo" foi mesmo nesta segunda-feira. E a redução do engarrafamento, segundo os moradores e comerciantes, ultrapassou os 50%.

"Melhorou, mas não foi pouco, não. Não dá para dizer que virou um paraíso, mas deixou de ser um inferno. A gente, que passa toda manhã pela Teodoro da Silva, não só custava a entender o porquê da implantação do BRS em duas faixas, mas sobretudo por que esta infeliz mudança não havia sido revertida há mais tempo. Mas não há mal que dure para sempre. Ainda bem", brincou o comerciante Carlos André Monteiro, de 35 anos.

O vereador Rafael Aloísio Freitas, que há dois anos solicitou os estudos à CET-Rio, e desde então vinha cobrando a mudança junto à Secretaria Municipal de Transportes, também comemorou a melhoria no trânsito.

"A gente entende e apoia todas as iniciativas que visam a melhorar o trânsito na cidade. Mas o fato é que o BRS, especificamente na Teodoro da Silva, teve o efeito contrário, diferentemente do que aconteceu em outras regiões, piorando e muito o trânsito na região e prejudicando demais comércio e moradores. Solicitamos há dois anos um parecer técnico à CET-Rio, que confirmou o que víamos na prática. Agora, felizmente, a Secretaria de Transportes entendeu a necessidade da mudança que propusemos. Quando o bom senso impera, todos ganham", elogiou o vereador.