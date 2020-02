Cedae paralisa fornecimento de água de Guandu

A identificação de detergente fez com que as comportas da entrada do canal principal que chega à Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu fossem fechadas ontem. Segundo a Cedae, a substância foi detectada, em um manancial, após análise laboratorial. O material teria sido arrastado pelas fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana na noite de domingo. Até a noite de ontem não havia previsão para retomar a captação. Ainda segundo a Cedae, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Estadual do Ambiente já foram informados e acompanham o caso. Água mineral nas escolas A volta às aulas preocupa os pais de alunos. Como a água fornecida pela Cedae ainda está com gosto e odor terrosos, manter os pequenos hidratados sem risco à saúde virou uma preocupação. Na rede municipal do Rio, que conta com 626.778 alunos matriculados em 1.540 escolas, a prefeitura vai fornecer 500 ml de água por aluno — as aulas começam amanhã. Apesar da oferta de água mineral, o limite diário já gera polêmica. Segundo o presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores do Rio, vereador Célio Lupparelli (DEM), a oferta será de meio litro de água para cada aluno por dia. Ele conta que, após tomar conhecimento do fato, enviou um requerimento ao Executivo pedindo informações sobre como a prefeitura calculou a quantidade da água fornecida. "Sabemos que meio litro pode não ser o recomendável. Pode ser um risco para as crianças", acredita. Procurada, a Secretaria Municipal de Educação não negou que vá trabalhar com o limite de meio litro por aluno. Mas informou que as cisternas das escolas passam por limpeza e que os alunos sempre consomem água filtrada.

Orientação na rede particular é levar água de casa

Nas escolas particulares, onde a orientação é levar água de casa, não faltam reclamações dos pais. "Tivemos uma reunião no colégio, na última sexta-feira, e foi aconselhado pela direção que mandássemos água para as crianças. Mas, com esse calor, uma garrafinha pode ser pouca. Estamos pagando caro por uma água que não serve para beber", reclamou Carolina Ferraz, de 41 anos, da Vila da Penha.

Na mesma escola, Luciano de Souza fez coro. "Por precaução, achamos melhor comprar água mineral. Foi a própria escola que recomendou. O gasto não estava previsto", desabafou.

A situação é mesma nas escolas de Ramos. Mãe de Gabriel, Suzana Matias diz que a saída foi abastecer as garrafas no trabalho do marido. "O custo seria muito alto e afetaria nosso orçamento. Todos os dias, meu esposo leva três garrafas vazias para o serviço para encher. Não quero colocar a saúde dele em risco".

Rede estadual

Enquanto a prefeitura vai fornecer água mineral, a rede estadual só contará com água da Cedae. As aulas serão retomadas no próximo dia 10 e, segundo a pasta, "a Cedae enviou laudo técnico de potabilidade atestando que a água do sistema Guandu está própria para o consumo".

