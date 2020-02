Estação Praça XV terá ação de vacinação contra o sarampo

Rio - Nesta semana, de terça a sexta-feira, entre 8h e 14h, quem passar pela Praça XV, no Centro do Rio, poderão se vacinar contra o sarampo em uma ação da Secretaria de Estado de Saúde em parceria com a concessionária CCR.

O sarampo é uma doença infectocontagiosa de alta transmissibilidade. A única forma eficaz de prevenção é a vacinação. Para o público até 29 anos, o Ministério da Saúde recomenda duas doses da vacina Tríplice Viral ou Dupla Viral, e aos demais pelo menos uma dose. Em 2016, a doença estava erradicada no Brasil, mas o Estado do Rio deve registrar pelo menos 10 mil casos da virose.