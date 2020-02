Polícia apreende linha chilena e fogos de artifício em loja, em Marechal Hermes

Rio - Policiais da Delegacia de Consumidor (Decon) encontraram, nesta segunda-feira, um local de comercialização de linha chilena, em um imóvel em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio. Segundo a Decon, as equipes monitoravam o local quando o proprietário saiu com uma sacola com rolos de linha chilena.



De acordo com a delegacia, ao ser questionado sobre o material, o homem afirmou que estava indo entregar as linhas a um cliente na estação de Marechal Hermes. Diante do flagrante, a equipe foi até a loja de venda de pipas, onde encontrou e arrecadou mais outros rolos de linhas chilena, além de quantidade de fogos de artifícios, que eram armazenados de forma perigosa e irregular.



O proprietário do local foi autuado por crime contra a ordem econômica e as relações de consumo.