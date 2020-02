Vídeo: bandidos trocam tiros com a PM, após incendiar caminhão para atacar bancos

Rio - Bandidos colocaram fogo em um caminhão, na madrugada desta terça-feira, para atacar pelo menos dois bancos em São João de Meriti. A ação dos criminosos aconteceu por volta das 3h30 no Centro do município da Baixada Fluminense. De acordo com testemunhas, eram cerca de 30 assaltantes.

A PM disse que, além de colocar fogo no veículo, os criminosos espalharam pregos entrelaçados pelo asfalto para dificultar a aproximação de policiais. Agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados e quando chegaram ao local houve uma intensa troca de tiros.

Os bandidos, no entanto, conseguiram fugir. O caso é investigado pela 64ª DP (São João de Meriti).

Vídeos que circulam na Internet mostram o confronto, com pessoas se protegendo dos disparos; confira!