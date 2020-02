Homem apontado como um dos maiores ladrões de carro no Rio é preso

Rio - Um homem, apontado como um dos maiores ladrões de carro na cidade, foi preso por policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) na manhã desta terça-feira, em Manguinhos, Zona Norte do Rio. "Gordin", como é conhecido, é acusado de roubo de carros e associação criminosa.

Segundo a Polícia Civil, ele adulterava e clonava os carros. Após a clonagem, os veículos eram vendidos na comunidade da Nova Holanda. De acordo com investigações, ele orientava o seu grupo quais carros, especificando marca e modelo, deveriam ser roubados. E também participava de roubos no local.

Ainda segundo investigação, o acusado também estava ligado ao grupo que planejava invadir o Maracanã no jogo do Flamengo com Grêmio, pela semifinal da Taça Libertadores da América. Ele era o administrador do grupo.