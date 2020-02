Polícia realiza operação para combater fraudes em cartões do metrô

Rio - Em ação realizada pela Delegacia de Defraudações (DDFE) junto com o MetrôRio, na manhã desta terça-feira, três pessoas são detidas e conduzidas para a delegacia por fraude de cartões de passagem. A operação está sendo realizada nas estações do metrô no RIo.

De acordo com os investigadores, o grupo é suspeito por comercializar de forma ilegal os cartões de Bilhete Único e Giro (bilhete próprio do Metrô). O bando age com o uso de smartphones com um aplicativo para clonar os créditos adquiridos legalmente nas bilheterias. Com a leitura, eles duplicavam os créditos e ofereciam aos usuários do serviço de transporte o cartão por um preço menor do que é cobrado nas estações.



Segundo o MetrôRio, o prejuízo pelas fraudes é estimado em torno de 500 mil reais, apenas entre os meses de dezembro e janeiro.