Segurança Presente chega a Jacarepaguá

Rio - O governador Wilson Witzel inaugurou, nesta terça-feira, o programa Segurança Presente em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Cento e dois policiais militares vão patrulhar as ruas da Taquara, Freguesia, Praça Seca e Vila Valqueire. As quatro bases funcionarão, diariamente, das 6h às 22h.



"Temos tido resultados importantes onde a ação já foi implantada. O Segurança Presente é o maior programa de polícia de proximidade do Brasil", disse Witzel durante a cerimônia de inauguração, que aconteceu no Clube Recreativo Português, na Taquara.



Responsável pela coordenação do programa, o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cleiton Rodrigues, destacou o êxito da iniciativa que, desde o ano passado, mais que triplicou de tamanho, passando de 7 para 23 unidades. "Temos um programa de proximidade exitoso que atende à população e aos comerciantes e que é uma parceria com a Polícia Militar que atua na área", disse.



O Segurança Presente funciona na Lapa, Centro, Aterro do Flamengo, Lagoa, Ipanema, Leblon, Tijuca, Méier, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Niterói, Nova Iguaçu, Austin, Duque de Caxias, Barra da Tijuca, Recreio, Grajaú/Vila Isabel, Copacabana, Bonsucesso, São Gonçalo e Madureira.



De janeiro de 2019 à fevereiro de 2020, 4.999 pessoas foram conduzidas à delegacia, 1.666 mandados foram cumpridos, e 43.439 atendimentos sociais foram realizados pelo programa.