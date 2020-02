Em menos de 24h, violência na Região Metropolitana deixa pelo menos seis mortos e nove feridos

Rio - A violência que atinge a Região Metropolitana deixou, em menos de 24 horas, pelo menos seis pessoas mortas e nove feridas em pontos diferentes do Rio e de São Gonçalo. Nas ações, a maioria confrontos entre policiais militares e criminosos, além de um homem feito refém por suspeitos, nenhum PM ficou ferido.

O primeiro caso aconteceu na manhã desta terça-feira, quando um homem morreu e três pessoas foram baleadas durante um ataque a tiros. O caso aconteceu por volta das 7h30 na Praça do Bandeirantes, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo. A vítima fatal foi identificada como João Carlos Batista da Silva, de 36 anos. Ele era morador de Maricá e trabalhava como mototaxista na região.



De acordo com testemunhas, criminosos armados passaram de carro e atiraram na direção de João Carlos, que estava chegando para trabalhar. Ele morreu na hora.

Já de tarde, um homem morreu e outro foi baleado durante confronto com a Polícia Militar no Morro do Querosene, também em São Gonçalo. De acordo com a PM, equipes do 7ºBPM (São Gonçalo) faziam patrulhamento na região quando foram recebidas a tiros. Na ação, dois homens, que não tiveram a identidade revelada foram baleados e um deles morreu.



Agentes informaram ainda que o suspeito ferido foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Com os criminosos foram apreendidas duas pistolas calibre .9mm, três radiostransmissores e drogas não contabilizadas. A ocorrência e o material apreendido foram encaminhados para a 73ª DP (Neves).

Ainda na tarde desta terça-feira, três pessoas morreram e outras três ficaram feridas na comunidade Nova Grécia, no bairro Tribobó, em São Gonçalo em uma troca de tiros com a Polícia Militar. Os suspeitos feridos também foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles, nem a identificação.

Em Marechal Hermes, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram informadas que criminosos teriam roubado um veículo no bairro Vila Valqueire, na Zona Oeste e seguiram em direção a Guadalupe. A PM informou que um cerco foi montado nas proximidades e policiais militares se depararam com os suspeitos na Rua Aurélio Valporto.

Na tentativa de abordagem, os criminosos atiraram contra os agentes e houve confronto. Um veículo foi abandonado na entrada da Comunidade da Palmeirinha e nele estava o proprietário do carro, que tinha sido feito de refém mas foi liberado sem ferimentos. Na ação, duas pessoas que passavam pelo local ficaram feridas, sendo socorridas ao Hospital Estadual Carlos Chagas. As vítimas envolvidas na ação não tiveram o nome divulgado. A ocorrência foi encaminhada à 30ªDP (Marechal Hermes).

No Andaraí, na Zona Norte, um confronto entre policiais e bandidos na Rua Maxwell, próximo ao supermercado Guanabara, acabou com um morto e três presos, no início da tarde desta terça. Segundo a Polícia Militar, equipes do 6º BPM (Tijuca) avistaram um veículo e, durante a abordagem, o grupo disparou contra os policiais e houve tiroteio.

Ainda de acordo com a PM, o homem que estava dirigindo perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore. Um dos criminosos morreu no local e os outros três integrantes do grupo tentaram fugir, mas foram capturados na Rua Juparana. Dois revólveres foram apreendidos.