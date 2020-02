PM tem carro e arma roubados em São Gonçalo

Rio - Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) recuperaram, na noite de terça-feira, o carro e a arma do cabo da PM Wesley Ponto Ursolino, lotado no mesmo batalhão, que haviam sido roubados no município da Região Metropolitana do estado. O veículo, um Honda Accord preto, e o armamento, um revólver calibre 38, foram levados no bairro Pacheco.

De acordo com a Polícia Militar, o automóvel foi encontrado quando os criminosos estavam fazendo um arrastão com ele no Miriambi. Na ação, houve perseguição com troca de tiros, mas os bandidos conseguiram fugiram, deixando o carro para trás na Rua Aristídes Campos, na Lagoinha. A arma do cabo estava dentro dele, além de uma pistola falsa.

O material foi levado à delegacia, onde o carro e o revólver foram entregues ao PM. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro dos assaltantes.