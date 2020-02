Cinco pessoas são presas em operação da PM no Alemão

Rio - Policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) prenderam cinco pessoas durante uma operação realizada nesta terça-feira no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Dentre os presos está Ronaldo de Souza Gomes, conhecido como Titio, contra quem havia um mandado de prisão.

Os outros capturados são:

. Rafael Ordonho Soares Silva

. Ramon Vitor Gazoni

. Thiago Gomes do Nascimento

. William Alves da Silva

Galeria de Fotos Material apreendido na ação Divulgação / Polícia Militar Material apreendido na ação Divulgação / Polícia Militar Ronaldo de Souza Gomes, o Titio, foi um dos presos Reprodução / Internet

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram enviados à comunidade para intensificar o patrulhamento na região, bem como inibir a guerra entre facções rivais.

Além das prisões, uma grande quantidade de material foi apreendida; são eles:

. 1 pistola Taurus calibre .40

. 1 pistola Glock .40

. 7 carregadores de pistola .40



. 50 munições de pistola . 40

. 5 granadas

. 67 trouxinas de maconhas de R$ 10

. 210 cigarros de maconha

. 257 pinos de cocaína

. 1 radiotransmissor

O material e os presos foram levados para a 21ª DP (Bonsucesso).