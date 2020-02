Rio - Um militar da Marinha foi morto a tiros, no fim da madrugada desta quarta-feira, em Niterói, na Região Metropolitana do estado. O corpo de Davidson Oliveira Silveira, de 37 anos, foi encontrado sem vida por PMs na Avenida do Contorno (BR-101), no bairro do Barreto.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) que estavam patrulhando a região ouviram disparos de tiros vindo da Avenida do Contorno e foram até o local. Chegando lá, eles encontraram Davidson caído com marcas de tiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do militar. Ainda não há informações de quem atirou nele.

Os PMs isolaram a área e chamaram a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) para realizarem a perícia.