Mulher que realizou mais de 300 casamentos falsos é presa

Rio - A proprietária de um falso cartório, que realizou mais de 300 casamentos sem validade, foi presa nesta terça-feira, por agentes da 64ªDP (São João de Meriti). A ação dos policiais foi batizada de "Operação Las Vegas". O local funcionava no bairro de Oswaldo Cruz, na Zona Norte, mas o grupo responsável pela fraude atuava em outras filiais, sendo uma delas no centro de São João de Meriti.

De acordo com os agentes da unidade, as investigações já eram realizadas há três meses. Foi apurado que os criminosos cobravam R$ 600 pela cerimônia religiosa e seus efeitos civis, o que inclui a habilitação no cartório para validar o casamento civil.

O esquema incluía apenas a cerimônia religiosa e depois disso, o bando entregava uma falsa certidão de casamento, usando o brasão da República. A certidão de habilitação é o documento emitido pelo cartório que registra que os noivos estão livres para se casarem. Após a cerimônia, os noivos devem juntar a documentação no cartório público para gerar efeitos civis.



Ainda segundo os policiais, além da proprietária do local, que foi autuada em flagrante por associação criminosa, outras três pessoas também são investigadas e responderão pelos crimes de estelionato, uso de insígnia ou brasão da república sem autorização e associação criminosa. As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas.