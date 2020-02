Presidente da Cedae vai prestar esclarecimentos na Alerj no dia 11

A convite do deputado Gustavo Schmidt, realizado em 7 de janeiro, o presidente da Cedae, Hélio Cabral, irá à Alerj prestar esclarecimentos sobre a questão da água fornecida pela Companhia à população no próximo dia 11 de fevereiro (terça-feira), às 13h.



Presidente da Comissão de Saneamento Ambiental (Cosan), Schmidt convocou uma reunião extraordinária da Cosan para essa quinta-feira (06/02), na qual vai propor a realização de uma audiência púbica no dia 11, para a qual, além de Hélio Cabral, serão convidados representantes do Inea, Ministério Público, Secretaria de Estado do Ambiente, Polícia Civil, prefeitos e secretários de Meio Ambiente das cidades atendidas pela Cedae, membros dos Comitês de Bacias e representantes da sociedade civil, entre outros.



“Fiz o convite ao presidente Helio Cabral no dia 7 de janeiro, ainda durante o recesso parlamentar, pouco depois de saírem as primeiras notícias sobre problemas com a água fornecida pela Cedae. Ele nos respondeu dizendo que poderia vir no dia 11. Propomos, então, a realização de uma audiência pública. Será uma excelente oportunidade de reunirmos, pela primeira vez, todos os interessados para discutirmos o problema, investigarmos as causas e cobrarmos soluções definitivas”, afirma Gustavo Schmidt.



A reunião extraordinária da Cosan nessa quinta (06/02) acontece a partir das 13h45, na sala 316 do Palácio Tiradentes.