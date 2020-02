Rio entra em Estágio de Atenção; chuva forte atinge bairros

Rio - Uma forte chuva atinge vários bairros do Rio, no fim da tarde desta quarta-feira, após a cidade entrar em Estágio de Atenção às 17h. De acordo com o Alerta Rio, os núcleos de chuva que estavam sobre a Baixada Fluminense continuam em deslocamento para o Rio de Janeiro. Eles devem provocar chuva forte, ocasionalmente muito forte em curtos períodos de tempo, com raios e rajadas de vento moderadas (até 51,9 km/h). As primeiras regiões a serem atingidas são as zonas Norte e Oeste.

Há também relatos de bolsões da'água na Rua dos Inválidos, na Lapa, Rua Dias da Cruz, no Méier, na Rua Barão de Mesquita, no Andaraí e em ruas da Tijuca, no Maracanã e em outras localidades.

Já choveu forte na Penha, Zona Norte da cidade, com os pluviômetros 10,4mm, e há relatos de chuva forte também na Estrada Grajaú-Jacarepaguá, Grajaú, Vila Isabel e Tijuca. Em Santa Cruz, na Zona Oeste, a chuva foi intensa mas já perdeu força. Ainda de acordo com Alerta Rio, durante o deslocamento, os núcleos de chuva não perderem intensidade, poderão chegar a outras regiões da capital.



O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população. O Rio estava em Estágio de Mobilização desde as 5h da manhã desta terça-feira até agora, quando entrou em Atenção.



A Defesa Civil do município do Rio informou que foram acionadas sirenes em quatro comunidades do Complexo do Lins: Barro Vermelho, Dona Francisca, Vila Cabuçu e Barro Preto.

A SuperVia informou que em função das fortes chuvas que afetaram o sistema de sinalização e causaram pontos de alagamentos no ramal Japeri, neste momento os intervalos estão irregulares e os trens podem aguardar ordem de circulação.



As estações Engenheiro Pedreira, Japeri, Lages e Paracambi encontram-se fechadas para embarque e desembarque e a operação está entre Queimados e Central.

Previsão para os próximos dias

Na quinta-feira (6), ainda por conta da atuação de áreas de instabilidade sobre a região Sudeste, há previsão de chuva fraca a moderada, em pontos isolados do município, à tarde e à noite. Segundo o Sistema Alerta Rio, os modelos numéricos de previsão do tempo não indicam grandes acumulados de chuva, sendo esperados 10mm para o período. No entanto, a chuva poderá ser forte em curtos intervalos de tempo.

Entre sexta-feira (7) e domingo (9), o posicionamento de um sistema de alta pressão irá provocar redução gradativa da nebulosidade e não há previsão de chuva para esses dias. As temperaturas estarão em elevação.