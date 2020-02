Chuva forte: Rio entra em Estágio de Alerta e tem ruas alagadas

Rio - A chuva forte que atinge diversos bairros dos Rio, no início da noite desta quarta-feira, já causa transtornos na cidade. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura (COR), o município entrou em estágio de alerta às 18h15. Núcleos de chuva que atuavam sobre a Baixada Fluminense se deslocaram Rio, podendo provocar chuva forte, ocasionalmente muito forte, com raios e rajadas de vento moderadas (até 51,9 km/h).

O Estágio de Alerta é o quarto nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões. Ainda de acordo com o COR, a mudança ocorreu devido a mobilidade comprometida em diversas ruas e avenidas das zonas Norte, Centro e Sul, com congestionamento total na cidade de 300 km; também foi atingido um dos critérios de mudança em São Cristóvão, na Zona Norte, onde choveu mais de 50mm em 30 minutos; além do horário do rush, de grande movimentação de retorno para a casa.

Por conta da chuva, há registros de bolsões d'água na Rua dos Inválidos e Mem de Sá, na Lapa; Rua Barão de Mesquita, no Andaraí; Rua Maxwell, no Grajaú; Rua Mariz e Barros, na Tijuca; Rua São Clemente, em Botafogo; Rua Dias da Cruz, no Méier; Rua Teixeira Soares, na Praça da Bandeira; Praça Barão de Drummond, Vila Isabel; e diversos outros pontos.

Um vídeo enviado ao Whatsapp O DIA (98762-8248) mostra a chuva forte que atingiu o Morro do Borel, na Zona Norte do Rio. Nas imagens, é possível ver veículos quase arrastados pela força da água que desce pelas vias. Confira:

Chuva forte também atinge o Morro do Borel e carros quase são arrastados. pic.twitter.com/ZL2vmKSU6j — Jornal O Dia (@jornalodia) February 5, 2020 A Defesa Civil do município informou que foram acionadas 36 Sirenes em 22 comunidades devido ao atingimento do protocolo do alarme sonoro (chuva acima de 40mm em 1h). A Defesa Civil do município informou que foram acionadas 36 Sirenes em 22 comunidades devido ao atingimento do protocolo do alarme sonoro (chuva acima de 40mm em 1h).

A SuperVia informou que em função das fortes chuvas que afetaram o sistema de sinalização e causaram pontos de alagamentos no ramal Japeri. As composições sentido Deodoro não realizarão paradas nas estações São Francisco Xavier, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo e Méier. No momento o ramal opera com intervalos irregulares e pode aguardar ordem de circulação.

Recomendações:

. Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;

. Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

. Não force a passagem de veículos em áreas aparentemente alagadas;

. Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

. Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;

. Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

. Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

. Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199;

. Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

. Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).