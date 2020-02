Secretaria Municipal de Transportes reduz oferta de passe livre a universitários

Rio - A semana começou difícil para estudantes universitários. Depois de determinação da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), de novembro de 2019, o Bilhete Único Universitário passa a valer apenas para alunos do Programa Universidade para Todos (PROUNI) ou que ingressaram na universidade pública pelo sistema de cotas. No caso de alunos com 100% de bolsa no Fies e não beneficiados pelo Programa de Cotas, devem comprovar ter cursado todo o ensino médio em escolas públicas ou escolas particulares com bolsa integral.

Estudantes de universidades públicas e particulares fizeram manifestação, ontem, em frente ao prédio da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, contra a medida da SMTR. A secretaria explicou, em nota, "o objetivo é evitar fraudes no transporte coletivo e garantir o serviço aos que realmente precisam". Com as novas regras, serão asseguradas até 75 viagens por mês, e já para alunos de Ensino à Distância, são 10 viagens por mês. Nos dois casos, são válidas até quatro passagens por dia, incluindo domingos e feriados.