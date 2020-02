Taxista é preso suspeito de aplicar golpes e roubar pet shop em Ipanema

Rio - Policias da 14ª DP (Leblon) prenderam na madrugada desta quarta-feira na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, um taxista acusado de roubar R$ 100 e aplicar golpes em comércios. Segundo a polícia, contra Marcos Bacelar Generoso, de 55 anos, há 16 registros de ocorrência em várias delegacias por crimes de extorsão, roubos, furtos e estelionatos.

Marcos tinha "técnicas" para aplicar golpes: comprava algum produto e pedia troco para R$ 100, falando que vai buscar o dinheiro no carro e não volta mais, ou alega que quer trocar um dinheiro para o passageiro que está no veículo.

Em um dos casos, ocorrido em uma pet shop em Ipanema, o vendedor duvidou e foi atrás, vendo que não havia passageiro nenhum no carro. Com isso, o taxista mostrou uma arma para a vítima do golpe. Após o crime, a 14ª DP entrou com um pedido de prisão, que foi decretado pelo plantão judiciário.

Até mesmo para comprar um frango ele usou o golpe. Em junho do ano passado, Marco Bacelar parou em uma barraquinha na Estrada João Paulo, em Barros Filhos, e pediu um frango assado. Pediu troco para R$ 100, recebeu R$ 80 de troco e entrou no carro, fugindo em seguida. A vítima conseguiu anotar a placa do táxi.

Os golpes se espalham por vários pontos da cidade, como Barra da Tijuca, na Zona Oeste, em São Conrado, e na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. Marcos foi preso na Embaixador Abelardo Bueno, na Barra, mesma avenida onde já tinha aplicado o golpe em uma loja de designer de sobrancelhas.