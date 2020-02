Distrito Industrial de Queimados é alvo de ação sobre despejo de esgoto no Guandu

Rio - A Secretaria estadual do Ambiente e Sustentabilidade, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e o Comando de Polícia Ambiental (CPAm) fazem, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, uma operação no Distrito Industrial de Queimados. Os agentes fiscalizam as indústrias da região para a identificação de despejo irregular de esgoto no Rio Guandu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, técnicos do Inea estão coletando amostras de água na saída das estações de tratamento de efluentes das indústrias da região.

Os agentes também fazem um sobrevoo no polo para rastrear o possível despejo de esgoto industrial sem tratamento no rio. Há também um cerco sendo feito por terra para flagrar e punir a prática irregular.