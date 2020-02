Turista é assassinado a facadas em Paraty

Rio - Um turista estrangeiro foi assassinado a facadas, na madrugada desta quinta-feira, na Praia do Sono, em Paraty, na Região da Costa Verde. De acordo com as primeiras informações, ele foi morto dentro da casa que alugou com a namorada na região. A mulher, que é brasileira, também foi atacada, sendo vítima de pauladas, mas sobreviveu.

Ainda não há a identificação do autor do crime, bem como sua motivação.

"Ele deu a facada no cara e deu uma paulada nela e achou que tinha matado-a. Ela acordou e saiu correndo", contou uma locatária de casas e chalés da região, que preferiu não se identificar. Ela disse ainda que o autor do crime é de Paraty e faz bicos na enseada.

A Praia do Sono fica em uma área preservação ambiental, há cerca de 25 km do Centro de Paraty. Além do turismo, os moradores da região, que em sua grande maioria são caiçaras, vivem da pescaria.

"O Sono é tranquilo. Todo mundo é família, se conhece. Lá são só nativos que moram. Difícil você ter alguém que não se conhece. Infelizmente a gente não manda nas pessoas, a comunidade inteira está triste, de luto, porque isso é horrível pra gente", a locatária lamentou.

O DIA procurou as polícias Civil e Militar sobre o crime, mas até a publicação da reportagem, não obteve retorno.