Menina de 3 anos baleada em Bangu coloca fixador externo após cirurgia

O chefe do CTI Pediátrico do Hospital Municipal Albert Schweitzer, onde Nicole está internada, André Luiz Lopes Costa, contou que Nicole passou por cirurgia durante a madrugada e já foi transferida para o quarto.



"O que fui informada pelos ortopedistas que a atenderam, é que ela foi baleada, uma das balas entrou pelo calcanhar, atravessou a tíbia, o osso da perna, e ficou alojada no músculo. Eles a operaram, colocaram fixador externo e a criança tá ótima, já está brincando e vai ter alta amanhã. A outra bala, não falaram onde foi, mas foi de raspão. Ela já está ótima", explicou o médico.

Desde o início do ano, nove crianças e adolescentes já foram baleadas no estado, segundo a plataforma Fogo Cruzado.