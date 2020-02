Avô de menina de 3 anos baleada na Zona Oeste do Rio diz que perdoa quem cometeu o crime

Ramon Costa de Oliveira foi o alvo dos disparos - Arquivo Pessoal

"Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil? Que encantos? Onde vamos parar?". Esse é o questionamento de Melquisedeque Espírito Santo Grande, avô da pequena Nicole Mariah Carvalho, de apenas três anos. Atingida por dois tiros, a criança foi vítima de bala perdida, na noite de quarta-feira, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, durante um ataque a tiros que deixou também um homem morto e outro baleado. Ela está internada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.Nicole estava junto com sua mãe e sua avó indo para a igreja, quando um carro chegou e os ocupantes atiraram contra um vizinho da família. "Elas estavam indo para a igreja, isso foi aqui bem pertinho da nossa casa mesmo. Eu não estava na hora, mas me contaram que um carro branco chegou atirando no menino que mora aqui perto", contou Melquiesedeque.O que a família espera agora, é que a justiça seja feita. "Eu perdoo a pessoa que fez, o meu dever como cristão é esse, mas espero que a justiça seja feita", finalizou o avô.Nicole foi socorrida para o Hospital Albert Schweitzer. De acordo com o chefe do CTI Pediátrico da unidade, André Luiz Lopes Costa, contou que Nicole passou por cirurgia durante a madrugada de quinta-feira e pode receber alta nesta sexta."O que fui informada pelos ortopedistas que a atenderam, é que ela foi baleada, uma das balas entrou pelo calcanhar, atravessou a tíbia, o osso da perna, e ficou alojada no músculo. Eles a operaram, colocaram fixador externo e a criança tá ótima, já está brincando e vai ter alta amanhã. A outra bala, não falaram onde foi, mas foi de raspão. Ela já está ótima", explicou o médico.Desde o início do ano, nove crianças e adolescentes já foram baleadas no estado, segundo a plataforma Fogo Cruzado.A Polícia Civil está investigando se o crime foi uma execução contra Ramon Costa de Oliveira, que morreu ainda na Rua Usina, em Padre Miguel.Segundo testemunhas, Ramon estava parado numa moto conversando com Jhonny Cardoso dos Santos, quando um HB20 branco, com dois homens armados, chegou e os criminosos atiraram em direção ao Ramon. No momento do ataque, Nicole passava com sua mãe e sua avó.Além da criança, Jhonny também foi atingido por um disparo. Ele também foi socorrido para a mesma unidade de saúde e recebeu alta poucas horas depois. Jhonny e outras duas testemunhas prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso, ainda durante a madrugada de quinta.Durante a manhã desta quinta, equipes da especializada retornaram ao local do crime para tentar recolher imagens de câmeras de segurança que possam ter flagrado o atentado.