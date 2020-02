Vila Isabel prepara alegorias gigantescas para fazer jus ao enredo deste ano

As alegorias da Vila Isabel para o Carnaval 2020 farão jus ao nome do enredo 'Gigante pela própria natureza: Jaçanã e um índio chamado Brasil'. O abre-alas, com 60 metros de comprimento e 18 de altura, será composto por três carros acoplados e contará ainda com efeitos de água. Segundo o carnavalesco Edson Pereira, o desfile vai ser uma passagem pelos quatro cantos do país até Brasília, a 'terra prometida'.

"Quem vai conduzir essa história é o índio, o dono dessa terra. Ele vai para sua lida diária, quando se transforma em uma ave jaçanã, rumo a conhecer a identidade do povo brasileiro", explica o carnavalesco, que assina seu segundo trabalho na escola de Noel. "No abre-alas, o primeiro carro é uma rosa dos ventos. No segundo, uma flor do cerrado, como Brasília é chamada, que passa também pela cultura indígena. O último dos carros traz a Mãe Pátria, uma índia, com seu filho Brasil no colo", detalha.

No segundo setor, duas enormes esculturas de touros vão conduzir uma alegoria sobre a região Sul do país. "Nesse setor mostramos o grande celeiro do nosso Brasil, essa característica do sulista que vence desafios e cruza fronteiras", diz ele.

Em seguida, a Região Sudeste será representada por Minas Gerais, onde nasceu o ex-presidente Juscelino Kubitschek, grande responsável pela construção de Brasília. "Vai ser uma alegoria com uma estética barroca, que aproveitará o azul e branco da Vila Isabel. Nas alas, falamos ainda da cultura do samba e do carioca".

O povo nordestino ganha o quarto setor, ao mostrar candangos que se direcionaram para a construção da atual capital federal.

No fim do desfile, o jaçanã pousa no Centro-Oeste para se transformar no mapa da cidade, que tem forma de uma ave. "É onde a gente deposita os sonhos de um Brasil maior, melhor e igual para todos", pontua o carnavalesco.