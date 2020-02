Princípio de incêndio atinge Hospital Quinta D'Or

Rio - Um princípio de incêndio atingiu, na tarde desta quinta-feira, o Hospital Quinta D'Or, na Quinta da Boa Vista, Zona Norte da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas às 16h18 para controlar o fogo que foi gerado após um curto-circuito em um elevador do prédio anexo do hospital.

Ainda segundo a corporação, o fogo foi controlado rapidamente e não afetou nenhum leito com pacientes. Alguns funcionário saíram do local porque havia muita fumaça, mas voltaram logo em seguida.

Procurado pelo DIA, o Hospital Quinta D'Or confirmou o fato e disse que "a situação no local está normalizada".