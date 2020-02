Vídeo: guardas municipais abordam jovem de forma truculenta e ameaçam pedestres no Méier

Rio - Um vídeo enviado ao WhatsApp do DIA (98762-8248) mostra a abordagem truculenta de guardas municipais a um jovem ambulante que trabalhava na calçada da Rua Dias da Cruz, uma das mais movimentadas do Méier, Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira. Nas imagens, os agentes imobilizam com um mata-leão o rapaz, o empurram e ameaçam os pedestres com cassetetes e pistolas de choque. Um dos guardas fuma durante a ação e empurra uma mulher no chão quando ela tenta socorrer o rapaz. O caso foi parar na Corregedoria da Guarda Municipal.

Guardas municipais abordaram ambulante com truculência e ameaçam pedestres no Méier.



Veja:#ODia pic.twitter.com/XqvXeWa055 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 6, 2020



Indignados, testemunhas que filmaram a ação chamam os agentes de covardes e os xingam. "Pegaram o menor trabalhando, trabalhando! Covardia!", diz um homem. Pelo menos três agentes seguram o ambulante e tentam arrastá-lo para a caminhonete, o que gerou grande revolta entre os populares. A corregedoria da instituição vai investigar a conduta dos agentes. Indignados, testemunhas que filmaram a ação chamam os agentes de covardes e os xingam. "Pegaram o menor trabalhando, trabalhando! Covardia!", diz um homem. Pelo menos três agentes seguram o ambulante e tentam arrastá-lo para a caminhonete, o que gerou grande revolta entre os populares. A corregedoria da instituição vai investigar a conduta dos agentes.

Em nota, a GM informou que a instituição "não tolera excessos nas abordagens e ressalta que orienta seus agentes, inclusive através de cursos de capacitação e de atualização, a sempre agir dentro da legalidade e em respeito a todos os cidadãos, mesmo nas ações de coerção de irregularidades".



Ainda segundo a Guarda Municipal, o rapaz não tinha autorização para trabalhar e foi preso por desacato, que não é mais considerado crime, ao se recusar "a liberar o espaço público". A ocorrência foi registrada na 26ª DP (Engenho Novo). Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes