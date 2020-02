Receita apreende pasta base de cocaína no Porto do Rio

Rio - Fiscais da Receita Federal apreenderam ao menos 327 quilos de pasta base de cocaína, na noite desta quinta-feira, durante uma ação no Porto do Rio. De acordo com informações preliminares, a droga estava em um contêiner que seguia para Valência, na Espanha.



A apreensão foi feita pela Divisão de Repressão ao Contrabando e o Descaminho, da Receita na 7ª Região (Rio e Espírito Santo). Até o momento, não há informações sobre presos.