Duas jovens desaparecem na Praia de São Conrado

Rio - Duas jovens desapareceram no início da noite desta quinta-feira, na Praia de São Conrado, Zona Sul do Rio. De acordo com relatos de testemunhas, Maria Luíza Santos, 18 anos, e Laís Andrade, 17 anos, não retornaram após um mergulho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para a ocorrência e iniciou as buscas, por volta das 19h. O patrulhamento marítimo seguiu até às 21h. Nesta manhã, o Grupamento Marítimo retomará as buscas.

Ainda de acordo com as testemunhas, não havia salva-vidas na praia. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que os postos de salvamento são ativados pela manhã até o pôr do sol e destacou que não recomenda banhos noturnos. "A corporação se solidariza com familiares e amigos das vítimas", disse.

Abaixo, seguem algumas dicas do Corpo de Bombeiros para evitar afogamentos:



- Procurar sempre os locais onde exista um posto de guarda-vidas;



- Respeitar as placas e/ou bandeiras de sinalização;



- Perguntar sempre ao guarda-vidas qual o local mais apropriado para tomar o banho de mar;



- Não ingerir bebidas alcoólicas e entrar no mar;



- Evitar entrar no mar logo após se alimentar;



- Não entrar no mar após longa exposição ao sol, sem antes adaptar seu organismo à temperatura da água;



- Não desviar a atenção um só instante das crianças. Vale identificá-las com nome e telefone para contato; não deixá-las sozinhas; não confiar nas boias e não superestimar a capacidade de nadar dos pequenos;



- Caso saiba e pretenda nadar, a orientação é praticar a atividade paralelamente à areia;



