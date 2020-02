Rio - Um policial militar foi baleado, na manhã desta sexta-feira, na recepção do motel Sherazzade, em Irajá, Zona Norte do Rio. O PM, que estava no carro, foi atingido por oito tiros na região do tórax e encaminhado em estado grave para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde recebe atendimento.

Segundo informações, o policial do 3º BPM (Méier) estava com mais duas pessoas no carro. Uma delas ficou ferida e foi encaminhada para a UPA de Irajá. Policiais do 41º BPM (Irajá) foram acionados e a ocorrência está em andamento na 27ª DP (Vila da Penha).