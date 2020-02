Próxima parada: ABANDONO

Rosa Luíza da Silva, faxineira, 45 anos, moradora de Cosmos. João Pedro Lima, auxiliar administrativo, 28 anos, morador da Taquara. Janaína Ferreira, universitária, 24 anos, moradora do Jardim Sulacap. Essas pessoas têm em comum o fato de morarem na Zona Oeste e serem usuárias do BRT (sistema de ônibus expresso do Rio de Janeiro). Entre elas, um só desejo: melhoria no serviço prestado pela concessionária.

Por três dias consecutivos, a equipe de reportagem de O DIA circulou pelas linhas do BRT: Transoeste, Transcarioca e Transolímpica. E inicia hoje uma série que se estende até terça-feira com histórias variadas sobre vandalismo, situações de insegurança e falta de manutenção.

Inúmeras irregularidades foram encontradas ao longo das 125 estações e dos nove terminais. Painéis informativos fora de funcionamento; superlotação; passageiros dando calote; comércio irregular; coletivos em péssimas condições; estações depredadas ou fechadas.

O BRT foi planejado para desafogar o trânsito na capital. Cerca de 380 mil passageiros usam o transporte diariamente. Fora os que acessam o sistema sem pagar.

"A gente não pode fazer nada quando o passageiro decide dar calote. Certa vez, só olhei para um rapaz que estava fazendo isso e ele me mostrou uma arma na cintura", revelou um controlador de roleta.

No ano passado, por ordem da prefeitura do Rio, o BRT passou por processo de intervenção.