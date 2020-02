Corpo de uma das duas jovens desaparecidas na Praia de São Conrado é encontrado

Rio - O corpo de uma das jovens desaparecidas no mar da Praia de São Conrado foi encontrado na manhã desta sexta-feira. Maria Luíza Santos, 18 anos, e Laís Gomes, 17 anos, não retornaram após um mergulho na noite de quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi levado ao IML para que seja realizada a identificação da vítima.



Ainda segundo a corporação, equipes foram informadas que as jovens teriam entrado no mar na altura da pista de voo livre e foram arrastadas em direção às pedras pela correnteza. Familiares relataram que as duas não sabiam nadar.



De acordo com as testemunhas, não havia salva-vidas na praia. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que os postos de salvamento são ativados pela manhã até o pôr do sol e destacou que não recomenda banhos noturnos. "A corporação se solidariza com familiares e amigos das vítimas", disse.