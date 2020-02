Seap realiza transferência de cerca de 1.500 presos entre Rio e Niterói

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou, na manhã desta sexta-feira, uma megaoperação de transferência de presos. Cerca de 1.500 internos foram movimentados entre as seguintes unidades prisionais do Estado: Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro, Instituto Penal Edgard Costa, Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira, Instituto Penal Santo Expedito e Instituto Penal Oscar Stevenson, localizadas no Rio e em Niterói.





Transferências de internos entre unidades são decisões administrativas que não são realizadas em caráter punitivo - DivulgaçãoMagá Jr / Seap Segundo a Seap, as transferências de internos entre unidades são decisões administrativas que não são realizadas em caráter punitivo e visam proporcionar melhores condições de atendimento aos apenados do sistema prisional fluminense.A operação, que teve o apoio da Polícia Civil, contou com cerca de 300 inspetores penitenciários, envolvendo servidores da Subsecretaria de Gestão Operacional, do Serviço de Operações Especiais (SOE), das Coordenações de área, da Corregedoria e Superintendência de Inteligência (Sispen).