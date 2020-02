Rio entra em Estágio de Mobilização e tem previsão de chuva moderada a forte

Rio - O município do Rio entrou em Estágio de Mobilização às 15h40 desta sexta-feira. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura (COR), núcleos de chuva atuam na Baixada Fluminense e se descolam para a cidade. A previsão é de chuva moderada a forte, com raios, nas próximas horas.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva ou outros fatores.



Recomendações:

. Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.

. Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

. Em caso de chuva forte, permaneça em local seguro. Não passe por áreas alagadas.