Operação Segurança Presente chega a Queimados e Belford Roxo

Rio - Será inaugurada, nesta segunda-feira, a Operação Segurança Presente em Queimados e Belford Roxo, na Baixada Fluminense. As operações nos dois municípios funcionarão diariamente, das 6h às 22h, com policiais militares fazendo o patrulhamento a pé, de motocicletas e viaturas.



Em Queimados serão 40 policiais militares por dia. A base ficará na Praça Nossa Senhora da Conceição. Em Belford Roxo também serão 40 policiais militares diariamente, distribuídos em duas bases: uma no Centro do município e outra no Lote XV.



Com essas duas inaugurações chega a 25 o número de bases da Operação Segurança Presente – cinco delas na Baixada Fluminense.



O programa já atua na Lapa, Centro, Aterro do Flamengo, Lagoa, Ipanema, Leblon, Tijuca, Méier, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Niterói, Nova Iguaçu, Austin, Duque de Caxias, Barra da Tijuca, Recreio, Grajaú/Vila Isabel, Copacabana, Bonsucesso, São Gonçalo, Madureira e Jacarepaguá.