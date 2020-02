Prefeitura regulamenta a venda de pastel e caldo de cana por ambulantes

O Rio de Janeiro acaba de tornar oficial mais um símbolo que representa - e muito! - os cariocas. Ontem, a prefeitura regulamentou a venda de pastel e caldo de cana pelo comércio ambulante. A tradicional dupla é tipo arroz de festa, sobretudo nas feiras livres, onde até famílias inteiras se reúnem atrás de degustar as iguarias. A regulamentação ocorreu em um evento na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O decreto estabelece regras sobre as atividades, delimita o número de autorizações e os locais onde os produtos podem ser vendidos, além de garantir a segurança do consumidor com a exigência do cumprimento de normas sanitárias por parte dos ambulantes.

Bigode, comerciante em uma feira de Laranjeiras, se mostrou favorável à legalização da atividade: "Concordo com tudo que seja em relação à melhoria do meu trabalho". Paula Mendes, consumidora assídua da barraca do Bigode, também achou a regularização positiva. "O curso de segurança alimentar vai fazer um filtro nos comerciantes. Isso vai aumentar a qualidade do serviço", ressaltou.

Na Tijuca, a feira da Rua Garibaldi é ponto de parada obrigatório da família Faria. "(com a regulamentação) A gente vai se sentir mais seguro na hora de consumir", afirma Igor, marido e Miriam e pai de Iasmin.

Carteirinha oficial

Segundo a assessoria de imprensa da Vigilância Sanitária, os vendedores vão precisar se capacitar no Curso de Noções Básicas de Higiene para Manipuladores de Alimentos. Os comerciantes terão direito a carteira oficial, que deve ser apresentada durante as ações de fiscalização como comprovante para os agentes da prefeitura.